Per il quotidiano uscire con i norvegesi avrebbe un impatto negativo sul mercato dell'Inter

Gianni Pampinella Redattore 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 10:16)

Il 3-1 di Bodo potrebbe costare all'Inter gli ottavi di Champions League. Dopo due finali in tre anni, i nerazzurri rischiano seriamente di uscire dalla massima competizione europea, questo significherebbe anche minori entrate. "Un ammanco da oltre 60 milioni. Il rischio di chiudere l’annata con una fetta assai grossa di introiti economici in meno rispetto alla scorsa annata è assai alto. Per non parlare ovviamente dello smacco a livello d’immagine: da vice-campioni d’Europa a eliminati nel playoff contro il Bodø/Glimt. Che non sarà l’ultimo arrivato, come probabilmente viene erroneamente immaginato il club norvegese, ma di sicuro non rappresenta ancora l’élite del calcio europeo. Insomma, il flop sarebbe assicurato", sottolinea Tuttosport.

"La scorsa stagione il percorso della squadra di Simone Inzaghi in Champions fu senza dubbio eccellente e fu premiato dalla Uefa che consegnò all’Inter un assegno virtuale da ben 136.6 milioni. Una cifra altissima, resa ancora più elevata dagli incassi del botteghino. Bottino da oltre 185 milioni che ha permesso alla società di Viale della Liberazione di chiudere il bilancio economico ’24-25, dopo anni di rossi, alcuni pure da record come il -246 milioni del ’20-21, in attivo di 35.4 milioni. Ma se il percorso si interrompesse, rispetto a dodici mesi fa l’Inter incasserebbe, come scritto, 60 milioni in meno".

"Ma l'eventuale uscita dalla Champions con annesso incasso inferiore dalla Uefa, avrebbe delle ripercussioni per il club nerazzurro? È difficile dirlo oggi, anche perché dando l'addio all'Europa, probabilmente la squadra di Chivu avrebbe ancora più chance di vincere lo scudetto. Dunque sotto l'aspetto prettamente sportivo, la vittoria del campionato "sanerebbe" qualunque delusione europea. Da capire, invece, cosa potrebbe comportare a livello economico".

"L'Inter nelle ultime stagioni, dopo i problemi legati al periodo del Covid - via Hakimi e Lukaku - non ha mai avuto la necessità di cedere un big per bilanciare il mercato. Bisognerà approfondire se Oaktree, che ha già programmato con il club un'estate di investimenti importanti - serviranno un portiere, almeno un difensore, un esterno se partirà Dumfries, uno o due centrocampisti a seconda degli addii -, valuterà la necessità di dover far partire un big per far quadrare i conti e dare semaforo verde a tutti gli acquisti".

(Tuttosport)