Durante Fuoriclasse Dazn, il giornalista Andrea Marinozzi ha parlato del mercato che dovrà fare l'Inter in estate per rinnovare la squadra
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fcinter1908 ultimora Marinozzi: “Rivoluzione in estate? Ecco cosa mi aspetto dal mercato dell’Inter: nuovo modulo”
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Marinozzi: “Rivoluzione in estate? Ecco cosa mi aspetto dal mercato dell’Inter: nuovo modulo”
Durante Fuoriclasse Dazn, il giornalista Andrea Marinozzi ha parlato del mercato che dovrà fare l'Inter in estate per rinnovare la squadra
"Tanti incastri interessanti. La Fiorentina col cambio sistema di gioco ha svoltato. Quest'estate mi aspetto un cambio di forma, ci hanno provato. Rivoluzionare e togliere questo gruppo forte era azzardato, ma la prossima estate me lo aspetto. Una rivoluzione grossa mi sembra difficile, ma un 3-4-2-1 si può fare.
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