"Tanti incastri interessanti. La Fiorentina col cambio sistema di gioco ha svoltato. Quest'estate mi aspetto un cambio di forma, ci hanno provato. Rivoluzionare e togliere questo gruppo forte era azzardato, ma la prossima estate me lo aspetto. Una rivoluzione grossa mi sembra difficile, ma un 3-4-2-1 si può fare.