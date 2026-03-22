Andrea Stramaccioni, ex allenatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha parlato così prima della sfida tra l'Inter e la Fiorentina

Marco Astori Redattore 22 marzo - 20:27

Andrea Stramaccioni, ex allenatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha parlato così prima della sfida tra l'Inter e la Fiorentina: "Per l'Inter non c'è Bastoni, ma rientra il faro, Calhanoglu: lui torna play, ma c'è il doppio playmaker con Zielinski, col Como non li hanno presi mai. Dell'importanza di Dumfries ne abbiamo parlato, è troppo importante. La differenza tra Calhanoglu e Zielinski è il gioco verticale: con Hakan ritrovi quello.

Se c'è stata troppa negatività intorno all'Inter dopo il Bodo? Secondo me sì perché è quello l'unico vero neo, la cosa rimproverabile: fino ad oggi sta dominando il campionato, ha una potenzialità offensiva sempre uguale. E' normale ma io non lo capisco: ci sono state critiche esagerate. L'Inter del futuro? Non mi immagino la rivoluzione: è un gruppo unito. Io mi immagino la sostituzione di alcuni elementi: puoi cambiare il portiere, se Calhanoglu deciderà di andare in Turchia puoi pensare di sostituirlo, io non lo farei perché è difficilissimo.

Io vedo un gruppo anche italiano unito: Thuram potrebbe essere goloso perché preso a zero e faresti una plusvalenza enorme. Ma io vado controcorrente e vedo un gruppo unito. Ci sta che cambino la struttura, ma la squadra è da anni costruita per giocare così. Lautaro l'hai preso giovane, Thuram e Calhanoglu a zero: per prendere Olise, Barcola e chi salta l'uomo devi spendere 70-80 milioni e in Italia non puoi prenderli. I migliori acquisti sono Akanji, prestito con riscatto, Modric e Rabiot a zero.