“Bastoni, Dimarco, potevano arrivarci prima diretti su Dumfries, senza passare da Lautaro e Thuram. Faccio grandissimo tifo per l’Inter, ma farei 5-4-1 io. Non mi fido dei giocatori che non sono al 100% ecco.

Dimarco lo tolgo, è stato il migliore per 18 mesi ma adesso non sta bene. E non metto Carlos Augusto, metto Darmian su Yamal io, dedicato solo a quello. La mia formazione è: Sommer; Dumfries, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Darmian; Frattesi, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Thuram. Io farei così per 45 minuti, poi vediamo chi mettiamo dopo. Andrei con il 5-4-1"