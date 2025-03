“La classifica della Juve torna a essere in bilico, ma mi sembra il male minore. Puoi aver sbagliato risultati, ma la Juve non ha certezze nell’anno in cui riparte da zero. Dovrebbe avere 6/7 giocatori affidabili, siamo al punto che non c’è nulla da salvare se non la classifica da provare a mantenere.