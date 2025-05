Beppe Marotta, presidente dell’Inter è intervenuto in occasione di “Serie C business value”, evento di presentazione dell’analisi della fanbase e della fruizione della Serie C: «Questo campionato rappresenta una palestra di vita, non solo per la crescita dei ragazzi, che poi possono diventare professionisti o meno. Però anche il mio caso è emblematico. Oggi sono qua anche in rappresentanza del calcio di Serie C. Se sono presidente dell’Inter è perché ho fatto gavetta nelle categorie inferiori. Io ho iniziato nel ’79/80, avevo 22 anni e vincemmo il campionato di Serie C col Varese: ero un direttore generale e comunque prendevo delle decisioni, pur avevo un presidente molto attivo. Ho appreso quelle che erano le qualità richieste al mondo del calcio», ha innanzitutto detto il massimo dirigente nerazzurro.