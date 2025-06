Nel corso del suo intervento sul palco del Festival della Serie A, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha risposto così allo scetticismo intorno alla scelta del nuovo allenatore: "Leggendo i giornali ho letto di confusione e scetticismo, come se fossimo confusi: abbiamo incassato questa decisione ci ha trovato parzialmente impreparati e ci siamo mossi.

I giornali hanno dato i nomi più svariati, tutti profili completamente diversi: io credo che la prima cosa che quando si cambia un allenatore è identificare un profilo, conseguenza di linee guida e strategie delineate da proprietà e management. Il profilo adatto era un allenatore giovane, che sposasse la filosofia della società e che soprattutto mettesse in atto una valorizzazione del patrimonio giovanile, non perché questo sia limitante per il nostro obiettivo".