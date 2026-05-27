"Su Chivu tanti critici - e l'Italia è piena - hanno detto che saremmo stati fortunati in caso di buon esito. Quando abbiamo deciso di puntare su di lui, lo abbiamo fatto con grandissima consapevolezza e con quel coraggio, quel rischio che fa parte dell'essere dirigente. Assumersi la responsabilità.

Ma davanti avevamo un'analisi di una persona con skills positive. Capitano dell'Ajax da giovanissimo, giocatore del Triplete dell'Inter, cultura del lavoro, senso di appartenenza, amore per l'Inter. Ha vinto con le giovanili, al Parma aveva fatto bene. Era il profilo giusto, la società lo ha supportato. Gli mancava l'esperienza, oggi è già molto più bravo. La proprietà si è fidata di noi e ha un rapporto di grande stima verso l'allenatore".