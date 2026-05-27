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fcinter1908 ultimora Mkhitaryan verso il rinnovo, Lautaro lo esaltava così: “Un esempio, impariamo tutti i giorni da lui”

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Mkhitaryan verso il rinnovo, Lautaro lo esaltava così: “Un esempio, impariamo tutti i giorni da lui”

Mkhitaryan verso il rinnovo, Lautaro lo esaltava così: “Un esempio, impariamo tutti i giorni da lui” - immagine 1
Il centrocampista armeno, nonostante i 37 anni compiuti, dovrebbe prolungare il suo contratto in scadenza a giugno
Fabio Alampi Redattore 

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Nonostante i 37 anni compiuti, Henrikh Mkhitaryan sembra pronto ad accettare la proposta di rinnovo del contratto da parte dell'Inter. Il club nerazzurro è convinto di poter avere ancora bisogno del centrocampista armeno, sia per il suo valore tecnico che per il suo peso nello spogliatoio, a prescindere dall'avanzare dell'età.

Mkhitaryan verso il rinnovo, Lautaro lo esaltava così: “Un esempio, impariamo tutti i giorni da lui”- immagine 2
Getty Images

A tal proposito sono emblematiche le parole pronunciate da Lautaro Martinez al termine del match di campionato contro la Lazio: "Mkhitaryan? Per noi è un esempio. Quando parlo con mio padre, mi chiede sempre dello spogliatoio, e rimarco come lavora lui, l'umiltà di una persona che ha avuto una carriera straordinaria. Impariamo tutti i giorni da lui. Spero che qualsiasi cosa decida sia il meglio per la sua vita e la sua famiglia. A noi ha dato tantissimo".

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