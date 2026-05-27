A tal proposito sono emblematiche le parole pronunciate da Lautaro Martinez al termine del match di campionato contro la Lazio: "Mkhitaryan? Per noi è un esempio. Quando parlo con mio padre, mi chiede sempre dello spogliatoio, e rimarco come lavora lui, l'umiltà di una persona che ha avuto una carriera straordinaria. Impariamo tutti i giorni da lui. Spero che qualsiasi cosa decida sia il meglio per la sua vita e la sua famiglia. A noi ha dato tantissimo".