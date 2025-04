L'avvento di Oaktree

Marotta ha parlato dell'arrivo di Okatree alla guida dell'Inter: «Oggi la situazione si è ribaltata, e dico menomale. Il mondo del calcio è fatto da tanti soldi, dove i giocatori guadagnano troppo e bisognerebbe darsi una ridimensionata. Ma soprattutto in mancanza di personaggi importanti ci troviamo di fronte ad un fondo di investimento come Oaktree che non viene a dispensare soldi ma fa della sostenibilità il suo obiettivo principale che condivido in pieno. Che tipo di relazione ho con Oaktree? Questo fondo è arrivato in punta di piedi, garantendo sostenibilità immediatamente, presente nel dietro le quinte, una presenza silenziosa, che fa lavorare bene il management. La prima cosa che hanno fatto hanno confermato il management sportivo, nel senso squadra che vince non si cambia nel rispetto di una definizione di sport. Hanno fatto una cosa molto intelligente a mio giudizio. Questo è un approccio intelligente. Come ci relazioniamo? Quotidianamente con la loro presenza nell'ambito di un confronto sull'aspetto gestionale, sportivo, amministrativo. Siamo di fronte a due società in questo momento che stanno anche seguendo un percorso per la creazione dello stadio».