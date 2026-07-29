Un piano strutturato di investimenti per sostenere la crescita del Club e rafforzarne la competitività nel lungo periodo: FC Internazionale Milano prosegue nel percorso di sviluppo delle proprie infrastrutture, con interventi che coinvolgono in particolare i centri di allenamento, con l’obiettivo di creare ambienti sempre più moderni, funzionali e orientati alla performance.

L’ingente investimento stanziato dalla Società comprende un insieme articolato di progetti già avviati o in fase di realizzazione, destinati a incidere in modo significativo sull’evoluzione delle strutture del Club

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Il commento del presidente Marotta: "Gli investimenti infrastrutturali sono il simbolo dello sguardo rivolto al futuro per un Club come l’Inter che deve sempre puntare all’eccellenza. Anche la proprietà Oaktree ha da subito riconosciuto l’importanza e la necessità di dotare le squadre di centri sportivi all’avanguardia che permettano ai nostri talenti di svilupparsi al meglio e sotto tutti i punti di vista"