Il numero uno dell'Inter ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in “Marketing e mercati globali” dall'Università Bicocca

«Ricevere la Laurea magistrale Honoris Causa da un Ateneo prestigioso come l'Università di Milano-Bicocca è per me un grandissimo onore, che accolgo con profonda gratitudine. Questo conferimento non rappresenta solo un attestato del mio lungo percorso professionale, ma anche un tributo al valore culturale e sociale del calcio, oltre a riaffermare l'importanza dei valori di competenza, formazione e innovazione». Così il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, nel ricevere la Laurea magistrale Honoris Causa in 'Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali da parte dell'Università di Milano-Bicocca.

«Dedico questa onoreficenza a tutte le persone con cui ho condiviso il mio percorso professionale in quasi cinquanta anni di carriera, nella convinzione che i successi più grandi nascano sempre dal lavoro di squadra e dalla visione comune», ha aggiunto. La cerimonia si è svolta alla presenza della rettrice dell'Ateneo, Giovanna Iannantuoni, della delegata della rettrice per lo Sport universitario, Lucia Visconti Parisio, e del direttore del dipartimento di Economia, metodi quantitativi e strategie d'impresa, Leo Ferraris.