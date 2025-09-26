Laurea Honoris Causa a Marotta: tanti i ‘colleghi’ presenti

Al presidente dell'Inter verrà conferita la Laurea Magistrale in Marketing e mercati globali e in Aula Magna ci sono diversi dirigenti

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 15:07)

Non solo Katherine Ralph e Galliani. Nell'Aula Magna dell'Università Bicocca di Milano presenziano alla cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale ad Honoris Causa del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta diversi dirigenti italiani. I colleghi del numero uno nerazzurro assistono alla 'seduta'. Oltre alla manager di Oaktree e allo Chief Revenue Officer nerazzurro, Giorgio Ricci, ci sono anche altri volti noti del calcio italiano.

Segnalata la presenza dell'ad della Lega Calcio, Luigi De Siervo, dell'ex ad di Milan e Monza, Adriano Galliani e di uno dei ds storici del club rossonero, Ariedo Braida. In aula anche il direttore generale del Sassuolo, noto amico di Marotta, Giovanni Carnevali e il dg dell'Atalanta Umberto Marino. Presenziano anche il Questore di Milano, Bruno Megale e il ⁠Presidente Nazionale del CSI, Vittorio Bosio.

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato Daniele Vitiello)