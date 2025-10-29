Beppe Marotta, presidente dell'Inter, in occasione di un evento in Triennale legato a Milano-Cortina ha parlato dell'incidente nel quale è rimasto vittima un 81enne travolto dall'auto del secondo portiere nerazzurro, Josep Martinez.
Le parole del presidente dell'Inter rispetto a quanto accaduto al secondo portiere nerazzurro
"Purtroppo è successo un fatto grave e delicato. Siamo vicini chiaramente alla famiglia della persona deceduta e lo siamo anche nei confronti del nostro giocatore che conosciamo benissimo. Sono situazioni, disgrazie che purtroppo fanno parte delle cose quotidiane, ma spero si possa trarre beneficio anche da questa tragica situazione".
