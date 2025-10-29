Qualcosa cambierà inevitabilmente. La formazione dell'Inter presenterà novità rispetto a Napoli, ma non stravolgimenti. Una differenza sarà sicuramente a centrocampo, con Chivu chiamato a sostituire l'infortunato Mkhitaryan. A tal proposito, scrive il Corriere dello Sport di oggi:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora CdS – Inter-Fiorentina, dubbio in mezzo? C’è un favorito al posto di Mkhitaryan
ultimora
CdS – Inter-Fiorentina, dubbio in mezzo? C’è un favorito al posto di Mkhitaryan
Chivu chiamato a sciogliere il nodo legato al sostituto dell'armeno che resterà fuori per diverse settimane
"Il dubbio principale riguarda il centrocampo. Con l’indisponibilità di Mkhitaryan, che rimarrà ai box per diverso tempo, il ballottaggio è tra Sucic e Zielinski: il croato ha buone chance di partire dal primo minuto al fianco di Calhanoglu e Barella. Sarebbe per lui una grande occasione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA