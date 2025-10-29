FC Inter 1908
CdS – Inter-Fiorentina, dubbio in mezzo? C’è un favorito al posto di Mkhitaryan

Inter Chivu
Chivu chiamato a sciogliere il nodo legato al sostituto dell'armeno che resterà fuori per diverse settimane
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Qualcosa cambierà inevitabilmente. La formazione dell'Inter presenterà novità rispetto a Napoli, ma non stravolgimenti. Una differenza sarà sicuramente a centrocampo, con Chivu chiamato a sostituire l'infortunato Mkhitaryan. A tal proposito, scrive il Corriere dello Sport di oggi:

CdS – Inter-Fiorentina, dubbio in mezzo? C’è un favorito al posto di Mkhitaryan- immagine 2
Getty Images

"Il dubbio principale riguarda il centrocampo. Con l’indisponibilità di Mkhitaryan, che rimarrà ai box per diverso tempo, il ballottaggio è tra Sucic e Zielinski: il croato ha buone chance di partire dal primo minuto al fianco di Calhanoglu e Barella. Sarebbe per lui una grande occasione".

