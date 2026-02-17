A margine dell'assemblea di Lega, Beppe Marotta ha difeso a spada tratta l'Inter e Bastoni e non ha risparmiato frecciate

Gianni Pampinella Redattore 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 11:46)

A margine dell'assemblea di Lega, Beppe Marotta ha difeso a spada tratta l'Inter e Bastoni. Il presidente nerazzurro ha sottolinea il gesto sbagliato del suo giocatore, ma ha tenuto a precisare che la "gogna mediatica è eccessiva".

"Adesso ciò che sta a cuore all'Inter è tutelare Bastoni, presumibile bersaglio di ironie e non solo su tutti i campi d'Italia. A proposito di gogne. Insulti e minacce anche di morte per l'arbitro La Penna, l'altra metà dell'errore, o l'altra vittima di Bastoni, come ha detto il designatore Rocchi. Dossier social e denuncia in commissariato, col consiglio della polizia di evitare di uscire di casa. Un po' quel che gli farà fare proprio Rocchi, che per un bel po' ce lo farà dimenticare".

"Marotta parla a margine dell'assemblea di Lega. L'immagine è forte, il logo dell'istituzione dietro le spalle. Difeso Bastoni, il presidente dell'Inter passa al resto. A Saviano e alle sue accuse. "Non so chi sia, non so che ruolo abbia. In ogni caso, se ne occuperanno gli avvocati". Querelato. Avanti un altro. La Juventus, ovviamente. "Certo che con Chiellini ci siamo salutati, ci mancherebbe. È un giovane dirigente, inesperto, ma non mi permetto di dargli consigli".

"Poi la stoccata, ripescata senza bisogno di ricorrere all'archivio. "A proposito di simulazioni, voglio ricordare quanto successe sempre in InterJuventus col rigore di Cuadrado. Con quel fatto la Juventus si qualificò alla Champions League e guadagnò 60/70 milioni". Se la Juventus ha attaccato gli arbitri, l'Inter risponde attaccando la Juventus. E come Marotta, anche l'ex presidente Moratti ("la Juventus si lamenta, ma la storia dice altro"), per non dire del tifoso e sindaco Sala. Quello che Marotta respinge con forza è l'idea che l'episodio di sabato sia la conferma della sua superiorità politica, sua e dell'Inter, cioè di cui lo ha accusato Saviano".

(Il Giornale)