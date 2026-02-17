Dopo i fatti di Inter-Juve di sabato sera, c'è chi addirittura ha chiesto l'esclusione di Alessandro Bastoni dalla Nazionale. Ecco il pensiero in merito di Giuseppe Cruciani ai microfoni del podcast Numer1.
Cruciani: “Ridicola gogna Bastoni per una cosa che fanno tutti. Il Letta milanista fracico poi…”
Dopo i fatti di Inter-Juve di sabato sera, c'è chi addirittura ha chiesto l'esclusione di Alessandro Bastoni dalla Nazionale: parla Cruciani
"Io dico follia l'idea di escluderlo dalla Nazionale, servono tutti per qualificarsi al Mondiale. Follia escluderlo come ha detto qualche ex Premier troppo milanista: Enrico Letta, ne vogliamo parlare? Ha scritto che Bastoni va escluso dalla Nazionale: il moderato Enrico Letta, milanista fracico.
E' una follia senza senso: che giochi subito, che dia una spiegazione di quello che è successo e si vada avanti. Altrimenti siamo al ridicolo di mettere alla gogna uno che fa quello che fanno anche gli altri".
