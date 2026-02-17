FC Inter 1908
Cruciani: “Ridicola gogna Bastoni per una cosa che fanno tutti. Il Letta milanista fracico poi…”

Dopo i fatti di Inter-Juve di sabato sera, c'è chi addirittura ha chiesto l'esclusione di Alessandro Bastoni dalla Nazionale: parla Cruciani
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Dopo i fatti di Inter-Juve di sabato sera, c'è chi addirittura ha chiesto l'esclusione di Alessandro Bastoni dalla Nazionale. Ecco il pensiero in merito di Giuseppe Cruciani ai microfoni del podcast Numer1.

"Io dico follia l'idea di escluderlo dalla Nazionale, servono tutti per qualificarsi al Mondiale. Follia escluderlo come ha detto qualche ex Premier troppo milanista: Enrico Letta, ne vogliamo parlare? Ha scritto che Bastoni va escluso dalla Nazionale: il moderato Enrico Letta, milanista fracico.

E' una follia senza senso: che giochi subito, che dia una spiegazione di quello che è successo e si vada avanti. Altrimenti siamo al ridicolo di mettere alla gogna uno che fa quello che fanno anche gli altri".

