Il Marsiglia è una polveriera, Marcelino lascia il club: “Situazione vergognosa”

L'Olympique Marsiglia ha annunciato ufficialmente che lo spagnolo Marcelino García Toral non è più l'allenatore del club. La tensione che sta vivendo la squadra francese "non consente a Marcelino e al suo staff tecnico di svolgere in buone condizioni le funzioni per le quali sono stati assunti", si legge nel comunicato del club. "A causa di questa situazione vergognosa, Marcelino e il suo staff non possono continuare la loro missione all'Olympique Marsiglia. L'intero club si rammarica amaramente di dover affrontare la partenza per motivi non sportivi di un allenatore e di uno staff tecnico, arrivati ​​a Marsiglia solo il 23 giugno e che hanno dimostrato pieno impegno nei confronti del club".