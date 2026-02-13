Alfredo Pedullà, giornalista di mercato, sul suo canale YouTube, ha raccontato un retroscena riguardante l'esperienza di Luciano Spalletti all'Inter: "Nel rapporto tra lui e Marotta chi ha incassato e chi ha imbarcato più acqua è stato Luciano: per rialzarsi da quella delusione ci ha messo un paio di anni.