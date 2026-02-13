Alfredo Pedullà, giornalista di mercato, sul suo canale YouTube, ha raccontato un retroscena riguardante l'esperienza di Luciano Spalletti all'Inter: "Nel rapporto tra lui e Marotta chi ha incassato e chi ha imbarcato più acqua è stato Luciano: per rialzarsi da quella delusione ci ha messo un paio di anni.
A fine campionato Spalletti conquista una, dal suo punto di vista, straordinaria qualificazione alla Champions, ma scopre che sta arrivando Conte. Non digerisce al punto tale che la fa pagare all'Inter dicendo no al Milan: aveva deciso che quel grande contratto fino al 2021 l'avrebbe incassato fino all'ultimo centesimo per rispondere a quel voltafaccia dell'Inter. Da quel punto Marotta e Spalletti non credo si siano amati troppo".
