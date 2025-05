“Dopo Italia-Germania 4-3 del 1970 questa è stata la partita più importante di una competizione mondiale che rimane nella storia. L’Inter ha giocato una partita in maniera stoica, contro un Barcellona che ha in Yamal il suo calciatore più forte. Ogni giocatore nerazzurro ha dato il meglio di sé”. E’ il volto della felicità Giocondo Martorelli, operatore di mercato, intercettato da TuttoMercatoWeb.com dopo la vittoria dell’Inter sul Barcellona che consente ai nerazzurri di staccare il pass per la finale di Champions League.