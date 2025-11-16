FC Inter 1908
Mascara racconta: “Napoli? Che nottate con Lavezzi. Era un folle e…”

Le parole dell'ex attaccante del Napoli a proposito dell'esperienza all'ombra del Vesuvio
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Giuseppe Mascara è partito dalla provincia nel suo lungo viaggio fino al palcoscenico della Serie A. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato di quando approdò al Napoli: "Sono arrivato con Mazzarri nel 2010. Ho giocato in Champions contro Villarreal e Bayern Monaco. Ho condiviso lo spogliatoio con un gruppo di campioni: da Cavani e Hamsik fino a Cannavaro, Quagliarella, Lavezzi".

Mascara racconta: “Napoli? Che nottate con Lavezzi. Era un folle e…”- immagine 2

Zuniga ha raccontato che trascorrere una serata con il Pocho significava rischiare di finire al manicomio oppure in prigione. Conferma?

"Ha detto benissimo (ride, ndr). Lavezzi era un folle, faceva divertire tutti e aveva sempre la battuta pronta".

Nell’estate del 2009, l’allora c.t. Lippi la chiamò in Nazionale.

"Mi mandò in campo in un’amichevole contro l’Irlanda del Nord. Prima di allora nessun giocatore del Catania aveva mai vestito la maglia azzurra".

