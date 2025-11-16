Mascara racconta: “Napoli? Che nottate con Lavezzi. Era un folle e…”

Giuseppe Mascara è partito dalla provincia nel suo lungo viaggio fino al palcoscenico della Serie A. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato di quando approdò al Napoli: "Sono arrivato con Mazzarri nel 2010. Ho giocato in Champions contro Villarreal e Bayern Monaco. Ho condiviso lo spogliatoio con un gruppo di campioni: da Cavani e Hamsik fino a Cannavaro, Quagliarella, Lavezzi".