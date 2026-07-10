L'ex difensore nerazzurro ha speso parole di elogio per il Fenomeno, suo compagno di squadra solamente per una stagione

Fabio Alampi Redattore 10 luglio 2026 (modifica il 10 luglio 2026 | 18:28)

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Tra gli ospiti del podcast "Futebol Legends" c'è anche Marco Materazzi. L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale ha iniziato così: "Il mio idolo? Troppo facile: Roberto Baggio. Secondo me è stato il giocatore italiano più forte della storia, ormai è un amico, non scherzo! Il più talentuoso, l'ho visto al Mondiale di Italia '90: io ero un bambino, andavo allo stadio per vedere lui, facevo il bagarino per trovare i soldi. Quando ha fatto gol contro la Repubblica Ceca, dribblando anche il portiere, io ero lì... Penso che oltre a essere un grandissimo giocatore, per me l'italiano più forte, è forte come uomo: è umile, è la dimostrazione che più sei in alto e più sei umile. La differenza la fanno l'umiltà, la passione, la voglia di migliorarsi".

"Il più forte di tutti però rimane Ronaldo: io l'ho avuto come compagno... Quando c'erano i giocatori come lui, se li "minacciavi" era peggio: ti facevano male. Quando giocavamo insieme, una volta gli ho detto: "Ricordati, se un giorno giochiamo contro, io non conosco le finte!". Bastava essere intelligenti! Con lui ho giocato solo un anno, un allenatore me l'ha tolto... Il giorno in cui ha firmato per il Real Madrid io ero in ginocchio davanti a lui, pregando che non andasse via dall'Inter. Lui mi disse che non poteva rimanere perchè lavoravamo in una maniera che non gli piaceva".

"Il rigore in finale al Mondiale 2006? Mi sono cagato addosso... Il pallone pesa, quando l'ho messo sul dischetto e l'arbitro mi ha detto di spostarlo l'ho guardato come per dire "pure?". Meno male che non c'era un portiere grande e grosso ma Barthez, mi sembrava Domenico Dolce di Dolce e Gabbana. Era più piccolino e copriva meno la porta, magari incontri Van Der Sar, Buffon, Donnarumma, e lì la porta diventa sempre più piccola. Mi sono detto che se tiri tra palo e paletto fai sempre gol, io ho mirato lì e ho segnato".