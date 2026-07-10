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fcinter1908 ultimora Biasin: “Meglio Doué di Khalaili? Aspettiamo… Inter si aspettava sì Palestra e su Chalobah…”
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Biasin: “Meglio Doué di Khalaili? Aspettiamo… Inter si aspettava sì Palestra e su Chalobah…”
Durante Cronache Mondiali, il giornalista Fabrizio Biasin ha riposto ad alcune domande sul mercato dell'Inter
Durante Cronache Mondiali, il giornalista Fabrizio Biasin ha riposto ad alcune domande sul mercato dell'Inter
Doué sarebbe stato meglio di Khalaili?
"No, dobbiamo conoscerlo meglio"
Chalobah prenderebbe il posto di uno dei tre centrali dell'Inter?
Sì
Ti aspettavi una forza maggiore dall'Inter sul mercato?
No
Ti aspettavi un colpo a sorpresa che nessuno si aspetta?
"Nei ruoli o nel soggetto? Tipo arriva una nuova punta? No...
L'Inter si aspettava il sì di Palestra?
"Assolutamente sì"
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