Materazzi: “Juve? Meglio incontrarli all’inizio. Nell’Inter stravedo per troppi, spero…”

Le parole dell'ex giocatore nerazzurro prima del Derby d'Italia

Marco Materazzi ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida con la Juve: "Inter-Juventus? Si ferma la città e il calcio italiano, penso anche quello europeo. Mi aspetto una partita non semplice, era meglio incontrarli all'inizio. Loro hanno ripreso la strada giusta, noi dobbiamo continuare a rincorrere. Davanti vanno veloce e l'Inter non può permettersi di rimanere indietro. Carattere? Gli interisti sono sempre stati così, stanno dimostrando grandissimo carattere soprattutto nelle difficoltà. Quello è ciò che conta. Uomo decisivo? Stravedo per troppi: potrei dire Barella, Bastoni, Dzeko, Lautaro. Sono tutti forti. Spero ci facciano gioire".