Matri: “Juve? Giocare in 10 pesa sempre. Per l’Inter un bell’esame a Firenze”

«La Juventus pareggia in casa con l'Empoli? Pesa giocare in dieci anche se c'è tanta differenza tra le due squadre. Sicuramente domani sera ci sarà da vedere la partita dell'Inter, sarà un bell'esame, senza due centrocampisti importanti come Barella e Calhanoglu. E sarà contro la Fiorentina, una squadra che non è facile da affrontare». Alessandro Matri, su DAZN, ha parlato della lotta scudetto alla luce del pari dei bianconeri contro la formazione toscana.