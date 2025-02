"De Vrij in fuorigioco sul gol di Arnautovic? A velocità normale non sembra che interferisca", commenta Mauro

"Oltre al grande gol, Arnautovic ha fatto anche 2-3 recuperi importanti. Anche Taremi è stato importante nella fase di non possesso. E poi dico che l'Inter ha trovato un grande portiere, sarà difficile metterlo fuori e poi ci sono diversi giocatori che è difficile definirli seconde linee. In panchina c'erano tutti Nazionali, Arnautovic è l'unico forse che non è più in Nazionale ma il suo temperamento ha fatto reggere l'urto di una buona Lazio all'inizio. E poi ritorno su Martinez che ha fatto una grande parata su Isaksen, ribadisco questa cosa del portiere: è così che si vince, il portiere ti salva il risultato e mi sembra che lui sia il futuro ma anche il presente. Non sarà facile non dargli la maglia da titolare"