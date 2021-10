Mauro: “Dumfries-Sandro? Un arbitro bravo che lo capisce lascia correre. Era normale…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Massimo Mauro torna sul discusso episodio del rigore

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Massimo Mauro torna sul discusso episodio del rigore fischiato da Mariani in Inter-Juve. "Era normale che l'evoluzione del Var fosse la moviola in campo, perché non c'è stata abbastanza discussione quando è stata introdotta, soprattutto i giocatori non ne hanno parlato".