Mauro: “Guardiola sa quanto è forte l’Inter. E non mi sorprenderei se…”

Massimo Mauro , ex calciatore ed attuale opinionista, è intervenuto ai microfoni di Pressing, in onda su Mediaset, per parlare della finale di Champions League che vede l'Inter sfidare il Manchester City:

"Guardiola farà molta attenzione e non giocherà all'arrembaggio: sa quanto è forte l'Inter. Sarà una finale classica, tanta paura da una parte e dall'altra. Mi piacerebbe dire che vedremo tanti gol ma per me non sarà così, sarà una partita molto tattica. Non mi meraviglierei se Guardiola giocasse un pochino anche in contropiede per sfruttare Haaland"