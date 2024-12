Tra le colonne di Repubblica, Massimo Mauro, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter in ottica scudetto: "La più forte resta l’Inter, una squadra che sostituisce senza grandi problemi Acerbi (il perno della difesa) e tiene in panchina Zielinski e Frattesi, gente che sarebbe titolare in qualsiasi altra squadra di alta classifica.