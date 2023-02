Mauro: “Lautaro? Lo ammiro ma la sua intervista non mi è piaciuta: ecco perché”

"I calciatori sono i responsabili delle vittorie e anche delle sconfitte. L'Inter è lì insieme alle altre, alterna cose buone ad altre inguardabili. Un giocatore che fa un'intervista come quella di Lautaro non mi piace: lui è il capitano ma è come se mandasse un messaggio agli altri, come se scaricasse le colpe sui compagni. Non deve dirle pubblicamente, se pubblicamente tiri le orecchie ai compagni, non è cosa gradita. Non lo fa nessuno. Io ammiro Lautaro ma ha sbagliato anche un gol di testa che avrebbe fatto due settimane fa"