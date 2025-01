In studio a Mediaset, l’ex giocatore Massimo Mauro ha parlato così dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta

In studio a Mediaset, l’ex giocatore Massimo Mauro ha parlato così dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta:

“Prevedo critiche a Lautaro stasera ma io lo vorrei sempre un attaccante che tira 4 volte in porta e fa un assist di tacco. Ok non ha fatto gol ma io un attaccante così lo vorrei sempre. E si è sacrificato tanto.