Mauro: "Rigore Udinese? A me fa arrabbiare. Trevisani parla così perché non ha mai giocato"

Mauro: “Rigore Udinese? A me fa arrabbiare. Trevisani parla così perché non ha mai giocato”

L'ex difensore di Juve e Napoli, intervenuto su Pressing ha risposto al giornalista Riccardo Trevisani
L'ex difensore di Juve e Napoli, intervenuto su Pressing ha risposto al giornalista Riccardo Trevisani che ha commentato negativamente l'intervento di Dumfries:

"Non va mai bene pensare che vince la maglia. L'Udinese era difficile da affrontare. Ci può stare la sconfitta. Prendere un rigore così a me farebbe arrabbiare tantissimo, ma le regole le avete volute e ve le tenete. Uno che parla come parla come Riccardo è perché non è mai stato in campo, non si può correre come un pinguino.  Lautaro ha fatto cose importanti, ma qualche volta non lo hanno servito. Thuram e Calhanoglu hanno tirato, ma se avessero rischiato il passaggio... Le cose importanti nell'Inter le ha fatto Lautaro e Thuram".

