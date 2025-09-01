"Non va mai bene pensare che vince la maglia. L'Udinese era difficile da affrontare. Ci può stare la sconfitta. Prendere un rigore così a me farebbe arrabbiare tantissimo, ma le regole le avete volute e ve le tenete. Uno che parla come parla come Riccardo è perché non è mai stato in campo, non si può correre come un pinguino. Lautaro ha fatto cose importanti, ma qualche volta non lo hanno servito. Thuram e Calhanoglu hanno tirato, ma se avessero rischiato il passaggio... Le cose importanti nell'Inter le ha fatto Lautaro e Thuram".