L'ex difensore di Juve e Napoli, intervenuto su Pressing ha risposto al giornalista Riccardo Trevisani che ha commentato negativamente l'intervento di Dumfries:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Mauro: “Rigore Udinese? A me fa arrabbiare. Trevisani parla così perché non ha mai giocato”
ultimora
Mauro: “Rigore Udinese? A me fa arrabbiare. Trevisani parla così perché non ha mai giocato”
L'ex difensore di Juve e Napoli, intervenuto su Pressing ha risposto al giornalista Riccardo Trevisani
"Non va mai bene pensare che vince la maglia. L'Udinese era difficile da affrontare. Ci può stare la sconfitta. Prendere un rigore così a me farebbe arrabbiare tantissimo, ma le regole le avete volute e ve le tenete. Uno che parla come parla come Riccardo è perché non è mai stato in campo, non si può correre come un pinguino. Lautaro ha fatto cose importanti, ma qualche volta non lo hanno servito. Thuram e Calhanoglu hanno tirato, ma se avessero rischiato il passaggio... Le cose importanti nell'Inter le ha fatto Lautaro e Thuram".
© RIPRODUZIONE RISERVATA