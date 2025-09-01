Lele Adani, ex calciatore, intervenuto durante la Domenica Sportiva, ha commentato così in modo critico il mercato operato dall'Inter

Marco Astori Redattore 1 settembre 2025 (modifica il 1 settembre 2025 | 12:20)

Lele Adani, ex calciatore, intervenuto durante la Domenica Sportiva, ha commentato così in modo critico il mercato operato dall'Inter: "Io non sono riuscito a stare dietro all'Inter sul mercato. Sfido chiunque, gente che dice la verità e che non è abituata a salire e scendere dai carri.

Il mercato dell'Inter non è stato spiegato e compreso dai tifosi: cerchi un giocatore, ne arriva un altro. Sei su nn difensore, che va al Liverpool, e non ne è ancora arrivato un altro. Se io cerco Lookman e arriva una mezzala, sono su un difensore forte e poi ne cerco un altro che non è ancora arrivato ma sarebbe stato già utile. Serve qualcosa, poi non arriva nessuno, poi siamo a posto così, poi cerco una punta e ripiego su una mezzala.

Poi l'Inter ha fatto anche cose buone: perché a me i giocatori che ha preso piacciono, compreso Diouf, che è un giocatore forte. Ribadisco però che io non l'ho capito il mercato: non è stato spiegato, non l'ho compreso. E mi piacerebbe sapere una cosa: quanto Chivu sia stato così in sintonia con la società sugli acquisti fatti e da fare".