Lele Adani, ex calciatore, intervenuto durante la Domenica Sportiva, ha commentato così in modo critico il mercato operato dall'Inter
Lele Adani, ex calciatore, intervenuto durante la Domenica Sportiva, ha commentato così in modo critico il mercato operato dall'Inter: "Io non sono riuscito a stare dietro all'Inter sul mercato. Sfido chiunque, gente che dice la verità e che non è abituata a salire e scendere dai carri.

Il mercato dell'Inter non è stato spiegato e compreso dai tifosi: cerchi un giocatore, ne arriva un altro. Sei su nn difensore, che va al Liverpool, e non ne è ancora arrivato un altro. Se io cerco Lookman e arriva una mezzala, sono su un difensore forte e poi ne cerco un altro che non è ancora arrivato ma sarebbe stato già utile. Serve qualcosa, poi non arriva nessuno, poi siamo a posto così, poi cerco una punta e ripiego su una mezzala.

Poi l'Inter ha fatto anche cose buone: perché a me i giocatori che ha preso piacciono, compreso Diouf, che è un giocatore forte. Ribadisco però che io non l'ho capito il mercato: non è stato spiegato, non l'ho compreso. E mi piacerebbe sapere una cosa: quanto Chivu sia stato così in sintonia con la società sugli acquisti fatti e da fare".

