Mazzarri, contro l’Inter confermata la difesa a 3: Mazzocchi e Cajuste recuperati

"Mazzarri prepara la sfida all’Inter con l’idea di dare fiducia all’undici che ha battuto la Fiorentina. Si riparte dalla difesa a 3 e con la voglia di vendicare lo 0-3 subito a inizio dicembre al Maradona. Mazzocchi e Cajuste, usciti per crampi durante la semifinale, hanno lavorato in gruppo e saranno della partita, mentre Olivera e Demme hanno svolto lavoro differenziato: l’uruguaiano è out, Diego spera per la panchina. Mazzarri si è ripreso il Napoli col suo sistema di gioco", sottolinea La Rosea.