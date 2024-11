Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Bruno Mazzia, ex calciatore della Juventus, ha parlato così del momento della squadra di Thiago Motta: "Che brutto scherzetto ci ha giocato il Parma, ma è altrettanto vero che questa Juve non convince completamente. Non è una cattiva squadra, per carità, però non la vedo solida come le altre che se ne stanno andando.