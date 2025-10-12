FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Mbappè ancora infortunato, Real Madrid in allarme: salta la Juve in Champions?

ultimora

Mbappè ancora infortunato, Real Madrid in allarme: salta la Juve in Champions?

Mbappe
Allarme infortunio per Kylian Mbappé, uscito per un problema alla caviglia destra nel secondo tempo di Francia-Azerbaigian
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Allarme infortunio per Kylian Mbappé, uscito per un problema alla caviglia destra nel secondo tempo di Francia-Azerbaigian, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali conclusasi 3-0.

Mbappè ancora infortunato, Real Madrid in allarme: salta la Juve in Champions?- immagine 2
Getty Images

Reduce da un infortunio alla stessa articolazione con il Real Madrid, il capitano dei Bleus ha subito due colpi nel corso del match, dopo aver aperto le marcature nel primo tempo, ed è stato costretto ad uscire.

L'attaccante salterà la trasferta in Islanda di lunedì prossimo ed è già rientrato a Madrid, dove sperano di recuperarlo prima della ripresa del campionato e della Champions League, che prevede il 22 ottobre una sfida nella capitale spagnola tra i blancos e la Juventus.

Mbappè ancora infortunato, Real Madrid in allarme: salta la Juve in Champions?- immagine 3
Getty Images

Mbappè si è aggiunto alla lunga lista degli infortunati della Francia, che comprende quasi tutti gli attaccanti: Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram e Bradley Barcola.

(Fonte: ANSA)

Leggi anche
In UK – Da Totti a D. Costa, sdoganato lo sputo nel calcio: mix tra abitudine e…
Adani: “Pio Esposito ci è stato donato, che attaccante! Lo vedi fare giocate che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA