Lele Adani elogia Pio Esposito dopo il primo gol in azzurro contro l’Estonia (qui il video della rete). Queste le parole dell’ex difensore alla Rai sull’attaccante dell’Inter dopo la vittoria per 3-1 della Nazionale:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Adani: “Pio Esposito ci è stato donato, che attaccante! Lo vedi fare giocate che…”
ultimora
Adani: “Pio Esposito ci è stato donato, che attaccante! Lo vedi fare giocate che…”
Lele Adani elogia Pio Esposito dopo il primo gol in azzurro contro l’Estonia: "Ecco perché si è meritato questo gol"
“Pio Esposito giocatore che sa fare tante cose, non solo gol, se lo è meritato anche grazie ai suoi movimenti.
Pio fa le cose giuste e c’è chi non le fa dopo una intera carriera. Fa le cose giuste lontano dalla porta, ma poi l’area la riempie, la trova, tira in porta quando deve. Un attaccante che ci è stato donato", le parole di Adani sul centravanti nerazzurro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA