Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato il pirotecnico pareggio tra Roma-Juve. Inoltre l'ex giocatore ha spesso belle parole nei confronti di Dimarco. "Le partite finiscono quando l'arbitro fischia. Anche la Juve ha fatto una rimonta insperata, è un pari che vale molto, visto che rimane a -4 ed è avanti negli scontri diretti".
Impallomeni: "Dimarco fondamentale, fa la differenza. Forse è il laterale…"
Impallomeni: “Dimarco fondamentale, fa la differenza. Forse è il laterale…”
L'ex giocatore analizza il pareggio tra Roma-Juve ed esalta l'esterno nerazzurro
Juve involuta ultimamente?—
"Credo abbia tutti i requisiti per centrare l'obiettivo. Ora recupererà Vlahovic, è una squadra che subisce e crea tanto. Fa delle partite folli ormai, è una squadra folle. Una Roma che ha perso concentrazione nel finale, con i cambi che non hanno funzionato nella Roma e nella Juve sì".
Che ne pensa della gestione del finale della Roma di Gasperini?—
"Ha fatto molto bene a dire di non farne un dramma. Sono entrati male i cambi, hanno inciso sui due gol. Ha preso 20 gol nelle ultime 8, la Juve non vince da un mese ma è lì. La Roma sul 3-1 doveva portarla a casa, doveva gestirla meglio".
A chi dedica il primo pensiero di giornata?—
"A un giocatore fondamentale, che fa la differenza, Dimarco. E' il laterale forse più forte d'Europa ora. E' l'uomo della differenza".
(TMW Radio)
