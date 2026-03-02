Impallomeni: “Dimarco fondamentale, fa la differenza. Forse è il laterale…”

L'ex giocatore analizza il pareggio tra Roma-Juve ed esalta l'esterno nerazzurro

Gianni Pampinella Redattore 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 22:16)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato il pirotecnico pareggio tra Roma-Juve. Inoltre l'ex giocatore ha spesso belle parole nei confronti di Dimarco. "Le partite finiscono quando l'arbitro fischia. Anche la Juve ha fatto una rimonta insperata, è un pari che vale molto, visto che rimane a -4 ed è avanti negli scontri diretti".

Juve involuta ultimamente? — "Credo abbia tutti i requisiti per centrare l'obiettivo. Ora recupererà Vlahovic, è una squadra che subisce e crea tanto. Fa delle partite folli ormai, è una squadra folle. Una Roma che ha perso concentrazione nel finale, con i cambi che non hanno funzionato nella Roma e nella Juve sì".

Che ne pensa della gestione del finale della Roma di Gasperini? — "Ha fatto molto bene a dire di non farne un dramma. Sono entrati male i cambi, hanno inciso sui due gol. Ha preso 20 gol nelle ultime 8, la Juve non vince da un mese ma è lì. La Roma sul 3-1 doveva portarla a casa, doveva gestirla meglio".

A chi dedica il primo pensiero di giornata? — "A un giocatore fondamentale, che fa la differenza, Dimarco. E' il laterale forse più forte d'Europa ora. E' l'uomo della differenza".

(TMW Radio)