Juve, McKennie torna a Torino: fastidio al ginocchio. Presenza con l’Inter non in dubbio

Il centrocampista ha lasciato in anticipo il ritiro degli Stati Uniti per una tendinopatia che non preoccupa minimamente Allegri

Manca sempre meno alla sfida d'alta classifica tra Juve e Inter. Allegri e Inzaghi fanno gli scongiuri, sperando di non avere problemi con gli infortuni in nazionale. Notizie non positive da McKennie, ma nulla di preoccupante in vista del derby d'Italia.