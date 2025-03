"McTominay viene a contatto con Dumfries, che va giù. Inzaghi ne è sicuro: "E' rigore eh, è rigore eh". Lo dice anche a Dimarco e invoca il VAR. Ma Doveri fa subito segno dal campo che non c'è niente. L'allenatore dell'Inter lo chiede al quarto uomo e lo conferma ai suoi: "Ha detto che non c'è niente". Ma Dumfries, rigore o non rigore, la botta l'ha presa e fa fatica per qualche secondo a stare in piedi", svela DAZN.