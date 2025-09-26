Sulle reti del Biscione andranno in chiaro alcuni match del campionato spagnolo. La prima gara trasmessa è il derby di Madrid

Dopo la collaborazione portata avanti al Mondiale per Club, DAZN e Mediaset hanno trovato un nuovo accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei delle migliori partite del La Liga EA Sports. In onda quindi sui canali del biscione le gare del campionato spagnolo a cominciare dal derby di Madrid.