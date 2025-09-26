Dopo la collaborazione portata avanti al Mondiale per Club, DAZN e Mediaset hanno trovato un nuovo accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei delle migliori partite del La Liga EA Sports. In onda quindi sui canali del biscione le gare del campionato spagnolo a cominciare dal derby di Madrid.
ultimora
Atletico-Real in chiaro su Mediaset. Accordo sulla Liga con DAZN: i match trasmessi
Così la gara tra l'Atletico Madrid di Simeone (rivale dell'Inter nei gironi eliminatori della Champions) e il Real Madrid di Alonso andrà in chiaro su Italia 1. La gara sarà trasmessa in diretta, sabato 27 settembre alle ore 16.15. La telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani. Il commento tecnico, all’esordio su Mediaset, dell'ex centrocampista dell'Inter Borja Valero.
Le gare trasmesse—
Di seguito, il calendario di tutte le gare che verranno trasmesse:
Sabato 27 settembre 2025, ore 16.15 – Atletico Madrid-Real Madrid (Italia 1)
Domenica 26 ottobre 2025, ore 16.15 – Real Madrid-Barcellona;
Weekend 10-11 gennaio 2026 – Barcellona-Atletico Madrid;
Weekend 21-22 marzo 2026 – Real Madrid-Atletico Madrid;
Weekend 4-5 aprile 2026 – Atletico Madrid-Barcellona;
Weekend 9-10 maggio 2026 – Barcellona-Real Madrid;
(Fonte: Mediaset)
© RIPRODUZIONE RISERVATA