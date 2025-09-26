FC Inter 1908
Sono stati resi noti i punteggi finali della top ten della classifica del Pallone d'Oro 2025, vinto dall'attaccante del Paris Saint-Germain Ousmane Dembelé
Sono stati resi noti i punteggi finali della top ten della classifica del Pallone d'Oro 2025, vinto dall'attaccante del Paris Saint-Germain Ousmane Dembelé, fra i protagonisti della vittoria dei francesi in finale a Monaco di Baviera contro l'Inter.

L'ex Barcellona ha totalizzato 1380 punti e ha battuto di 321 punti Yamine Yamal, classificatori secondo. Molto più staccato invece Vitinha (703 pt) a completare il podio. Ecco la classifica:

