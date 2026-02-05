Grandi elogi da parte di Frank Piantanida, pagellista per SportMediaset, alla convincente prestazione di Issiaka Kamate, autore dell'assist per il gol di Ange-Yoan Bonny nella sfida di ieri tra Inter e Torino in Coppa Italia. 7 il voto del giornalista al francese, ecco la spiegazione.
"Ormai lo sapete, non ci piace esagerare e l'iperbole non abita qui. Ma cosa ci posso fare se è lo stesso Issiaka a dire che si ispira a Vinicius e che il suo idolo è Vinicius: se poi alla prima da titolare con l'Inter, quando in campo manco ci doveva finire, fa un assist con finta alla Vinicius, fate pure il titolo "Kamate sembra Vinicius". Fatelo, ma non ve l'ho detto io".
