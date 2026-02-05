"Le battute corrono veloci tra le tribune monzesi: in 26 presenze nerazzurre, quanti cross come quello di Kamate per la testa di Bonny ha fatto il tremante Luis Henrique? E che media-gol da mille una notte ha adesso Andy Diouf, comparsa di stagione ma di nuovo a segno, stavolta con addosso il suo vestito da mezzala? L’Inter “altra” di Cristian Chivu , altamente sperimentale per obblighi di rotazione, nonostante qualche tremore finale, ha fatto il proprio dovere in Coppa Italia contro il Toro, ma ha soprattutto confermato all’allenatore che il suo coraggio è ben riposto. Non serviva certo questa nuova rete per ribadire l’utilità di Bonny, che quatto quatto è arrivato già a 7 gol in stagione, mentre la scelta sulla fascia destra pareva assai più rischiosa", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Di fronte ai problemi gastrointestinali di Matteo Darmian, proprio lì nelle terre orfane di Dumfries, il tecnico romeno ha lanciato un fedelissimo già ai tempi della Primavera come Issiaka Kamate, che ha mostrato effervescenza e buona vena al di là dell’assist dell’1-0. Un tempo questo 21enne giocava mezzala destra, poi Chivu lo aveva spostato da attaccante esterno e il francesino lo aveva ripagato facendo sfracelli. Come il baby Matteo Cocchi dall’altro lato, anche lui promosso titolare per una sera, adesso Kamate bussa alla porta dei grandi: dal mercato non è arrivato niente di quello che l’allenatore aveva a lungo bramato e, così, un’alternativa sulla corsia di destra è fatta in casa. Lì, ogni tanto, è stato provato pure Diouf, ma meglio vederlo armeggiare in mezzo, mentre il pallottoliere si aggiorna ancora: con il guizzo di ieri siamo a 3 reti in 345’", aggiunge Gazzetta.