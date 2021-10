Mercato, l’Inter valuta un nome in attacco. Biasin: “Ma non è lui la priorità”

Il giornalista ha dato un aggiornamento su un possibile colpo in attacco per l'Inter, che è alla ricerca di un vice-Dzeko

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del futuro di Andrea Belotti, centravanti che a giugno si svincolerà dal Torino e che è nel mirino anche dell'Inter: "L'Inter monitora la situazione, ma non è una priorità, forse c'è qualcuno più avanti. Questa cosa del bonus alla firma mi fa venire i brividi, avete rotto le scatole. Dumfries? Secondo me oltre i limiti che può avere in questo momento, in lui intravedo molto potenziale. Non riuscirà a fare ciò che ha fatto Hakimi, ma per me è destinato a fare una stagione all'altezza".