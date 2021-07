Il messaggio del Barça a Pjanic e altri due giocatori. Coutinho? Club disposto…

La dirigenza del club blaugrana al lavoro per piazzare gli esuberi

Il Barcellona lavora incessantemente per piazzare gli esuberi. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, fonti interne al club hanno spiegato che i maggiori indiziati a lasciare il Barça sono in tre: Umtiti, Pjanic e Braithwaite. La dirigenza blaugrana ha già parlato con i tre giocatori e li ha informati che stanno cercando una sistemazione. A Umtiti e Pjanic, è stata offerta anche la possibilità di liberarsi a zero, ma i giocatori hanno rifiutato.