Il direttore di Marca: “Messi ha già sentito il City, ma c’è l’ostacolo FFP. Occhio all’Inter”

Il direttore di Marca, Juan Ignacio Gallardo, ha parlato con Skysport dell’addio di Messi al Barcellona e non esclude l’Inter dalle sue possibili destinazioni future. «Sul caso Messi bisogna farsi due domande: 1) può lasciare il Barcellona? E in quale club può andare? Per la prima bisogna capire che servirà un accordo. Non sarà né sui 700 mln di euro della clausola, né gratis come chiede di liberarsi l’argentino. Le parti saranno obbligate a trattare e trovare un’intesa che penso sarà sui 150-200 mln. Se si arriva a questo accordo e Messi può andare, le sue opzioni sono tre. Il City che ha già parlato con Messi ma deve stare attento al Fair play finanziario. Il club inglese ha ingaggi molto alti e non si sa se riuscirà a pagare il giocatore dato che l’UEFA sta vigilando», ha spiegato il direttore del giornale spagnolo.

Poi ha anche aggiunto: «Se non sarà il City, che sembra la scelta più logica, ci sono altre possibilità. Il PSG, anche se il club ha fatto capire di non prendere in considerazione questa operazione. E poi c’è l’Inter. Attenti ai nerazzurri: hanno tutti i requisiti per poter arrivare al Messi se il club inglese, per via del FFP, non riuscirà a concludere l’operazione».

(Fonte: SS24)