Messi, per l’Inter operazione da 500 milioni. Ma a gennaio può partire a parametro zero

Dopo le voci dei giorni scorsi sul possibile arrivo all’Inter di Lionel Messi, circolate dopo la richiesta di residenza a Milano del padre, ieri la tv di Suning PPTV nella locandina di Inter-Napoli ha proiettato sul Duomo l’ombra di Messi. Una trovata di mercato che ha fatto discutere, ma anche sognare i tifosi interisti.

“L’ombra proiettata sul Duomo è un’illusione ottica. Verissima invece la rottura tra Messi e il presidente del Barcellona Josep Bartomeu che si giocherà la rielezione nell’estate 2021. La Pulce non lo vuole più alla guida del club e non ha ancora rinnovato il contratto, in scadenza a giugno 2021. Non ha però attivato la clausola che gli permette, entro l’1 giugno di ogni anno, di svincolarsi. A gennaio Messi può partire a parametro zero, chi lo vuole prima deve invece trattare con il Barcellona. Il numero 10 ha una clausola rescissoria da 700 milioni. Ronaldo costò 100 milioni, l’argentino forse il doppio, oltre un triennale netto da 50 milioni l’anno: un’operazione da 500 milioni”, si legge sul Corriere della Sera.