TyC Sports – Messi, arrivata la decisione sul futuro: niente addio, resta al Barcellona

“La scommessa è stata vinta“. La testata argentina TyC Sports afferma con certezza che Lionel Messi vestirà la maglia del Barcellona anche il prossimo anno. L’argentino avrebbe, infatti, cambiato idea e deciso di restare in Catalogna anche nella prossima stagione per non imbattersi in una battaglia legale con il club in cui milita da 20 anni.

Per TyC Sports ad aver vinto la scommessa è proprio il Barcellona, che due giorni fa è apparso nella locandina di presentazione della maglia della prossima stagione mentre indossa la divisa blaugrana in compagnia di alcuni compagni di squadra.

Una decisione che però potrebbe non essere definitiva: il contratto della ‘Pulga’ con il Barcellona scade il prossimo 30 giugno 2021. “Il Manchester City dovrà aspettare” ha aggiunto TyC Sports