È un sogno per tutti i tifosi nerazzurri e quindi anche per lui. Sergio Scariolo, vice allenatore dei Toronto Raptors e coach della Nazionale spagnola di basket, ha sentito che Messi potrebbe lasciare davvero Barcellona, stavolta e si è messo a fare sogni di gloria. Su Twitter, l’allenatore di pallacanestro italiano – che ha allenato anche l’Olimpia Milano – ha postato un fotomontaggio dell’argentino con la maglia dell’Inter, la squadra per la quale lui tifa.